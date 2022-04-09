كنيسة توزع وجبات إفطار على الصائمين بسوهاج (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

وزّع القس بطرس بشرى، راعي كنيسة العذراء مريم بقرية الشيخ مسعود بطهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، وجبات إفطار رمضان وعصائر على الصائمين والمسافرين مرتادي الطريق الزراعي المار أمام القرية.

وقال راعي كنيسة العذراء مريم بالشيخ مسعود بطهطا إنه جرى توزيع وجبات إفطار على الصائمين من إخواننا المسلمين تحت شعار "المحبة وكلنا واحد"، مضيفًا أننا أردنا بذلك التعبير عن مخبتنا للمسلمين ومشاركتهم فرحة صوم وإفطار شهر رمضان.

وأشار "بشرى" إلى أنه جرى تجهيز وجبات إفطار الصائمين بمعرفة فريق الكشافة بالكنيسة داخل مطبخ بالكنيسة.

اقرأ أيضًا:

​