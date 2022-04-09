رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد رفع كفاءة محطات العجمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، سير العمل بمحطات منطقة العجمي أثناء شهر رمضان.

شملت الجولة تفقد أعمال رفع كفاءة محطات "طلعت مصطفي، وادي القمر، الدخيلة البحرية"، في إطار المتابعة الميدانية لجميع المشروعات الجاري العمل عليها.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالانتهاء من مشروعات رفع الكفاءة وتوريد الطلمبات، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط.

وشدد على أهمية الحفاظ على أصول الدولة ومشروعات التنمية وتعميم برنامج MASTER لصيانة المحطات، وتطبيق معايير الإدارة الفنية المستدامة TSM في جميع المحطات.

شارك في الجولة كل من عادل فرج، رئيس قطاع التشغيل والصيانة لمناطق غرب المدينة، وطارق عبد الغفار، مساعد رئيس القطاع. ​