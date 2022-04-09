مفتي الجمهورية يوجه رسالة جديدة إلى التجار بشأن رفع الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن التاجر مسؤول مجتمعيًا ولا يجب عليه رفع الأسعار لتحقيق الأرباح، في وقت الأزمات، وعليه أن يكون خادمًا للمجتمع.

وأوضح علام - خلال مقابلة مع برنامج "مكارم الأخلاق" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر قناة "صدى البلد"- أنه منذ بداية الحياة كان المسلك النبوي يستجمع صفات الصدق وعدم الجهالة في تجارة رسول الله.

وحول دور السيدة خديجة في حياة الرسول "صلى" قال مفتي الجمهورية، "لا نستطيع أن نوفي السيدة خديجة حقها في كلمات، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة قامة كبيرة عاشت مع رسول الله و ساندته ودعمته دعما لا حدود لها، مبينا أن اتصال السيدة خديجة برسول الله كان عن طريق التجارة.

وعن أسباب إنهاء العلاقات الزوجية في سنوات الزواج الأولى، قال علام : "هذا يعود إلى مجموعة من الأسباب وهي سوء اختيار شريك الحياة من البداية، وهناك جهل لدى الزوجين بمتطلبات الحياة الزوجية وطريقة إدارة المنزل وتجاوز الأزمات، وكذا السوشيال ميديا التي تنهي الحياة الزوجية بسبب إحداث قدر من الشكوك حول الحياة الزوجية، علاوة على تدخل الأهل".

وفيما يتعلق بفكرة التكليف الشرعي بالنسبة للصيام، قال مفتي الجمهورية:"إنه مرتبط بقدرة الإنسان على هذا التكليف بالبلوغ والعقل، مشيرًا إلى أنه قبل البلوغ علينا بتعليم الأطفال حتى يألفوا هذه العبادات".

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