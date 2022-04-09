قتلى وجرحى جراء إطلاق نار وسط تل أبيب

اسماعيل عبد الحي - أفاد مراسل قناة العربية في الأراضي المحتلة مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 16 إسرائيلياً 6 منهم في حالة حرجة جراء إطلاق نار وسط تل أبيب.

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار في موقع إطلاق النار بوسط تل أبيب، فيما أفاد مراسل العربية أن الأمن الإسرائيلي أطلق النار على مطلق النار في تل أبيب.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن إصابة "5 أشخاص على الأقل، في عملية إطلاق نار في تل أبيب، حالة 3 منهم خطرة"، كما أكدت وسائل إعلام محلية وجود "إطلاق نار متواصل في ثلاثة مواقع، في شارع ديزنكوف في تل أبيب".

وأفادت القناة الإسرائيلية الرسمية عن شهود عيان، عن "دوي انفجار كبير في موقع إطلاق النار، في شارع ديزنكوف".

وفي السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن عملية إطلاق النار في شارع ديزنكوف في تل أبيب، وأن أحد المهاجمين لاذ بالفرار.