من شمال لبنان.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 8:04 مساءً

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لغارات إسرائيلية استهدف منطقة مصياف في حماة بوسط البلاد.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الغارات الإسرائليية جاءت “من اتجاه شمال لبنان” واستهدفت “بعض النقاط في المنطقة الوسطى”، مضيفاً أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ “وأسقطت بعضها”.

في السياق نفسه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع انفجارات في مدينة مصياف الواقعة بريف حماة الغربي نتيجة ما وصفه بأنه “قصف إسرائيلي”.

وبحسب مصدر عسكري، استهدفت الغارات الإسرائيلية مركز البحوث العلمية في مصياف.