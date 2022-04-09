الإتحاد الأوروبي يغلق الحدود أمام بعض مركبات الشحن المسجلة في روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أفادت هيئة الجمارك الروسية اليوم السبت بأن دول الاتحاد الأوروبي التي لها حدود مشتركة مع روسيا وروسيا البيضاء منعت بعض شاحنات البضائع المسجلة في البلدين من دخولها منذ يوم الجمعة بسبب العقوبات.

وأقر الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا من بينها حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات في الوقت الذي تمنع فيه أيضا السفن والشاحنات الروسية من الوصول إلى أراضي الاتحاد.

وأشارت هيئة الجمارك الروسية الى أنه لن يكون بإمكان المركبات المستخدمة كوسائل نقل دولية وتحمل لوحات أرقام من روسيا وروسيا البيضاء نقل البضائع إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: “وفقا للمعلومات المتاحة فإن القيود لا تسري حتى الآن على الشحنات البرية التي تنقل منتجات صيدلانية وطبية وغذائية وزراعية بما في ذلك القمح وكذلك نقل الطاقة والمعادن غير الحديدية والأسمدة”.