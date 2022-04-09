شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة الكهرباء في بورتو ريكو بنسبة 70 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت شركة لوما إنرجي المشغلة لشبكة الكهرباء في بورتو ريكو أن الكهرباء عادت لدى 70 % من أصل 4ر1 عميل بالجزيرة بعدما أدى حريق اندلع مساء الأربعاء، إلى انهيار واسع بالمنظومة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة في بيان إنه اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي تمت إعادة 1540 ميجا واط من الطاقة.

ويبلغ متوسط الطلب على الطاقة في الجزيرة ما بين 1900 ميجا واط و2400 ميجا واط.

ولم تذكر الشركة موعدا لاستعادة الكهرباء في كافة أنحاء بورتو ريكو التابعة للولايات المتحدة منوهة بتعقيد عمليات الإصلاح .