شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 21 مستشفى بالكامل في أوكرانيا بسبب الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت البيانات الأوكرانية الرسمية بأن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا تسببت في حدوث أضرار لأكثر من 300 مستشفى ومؤسسة طبية أخرى في البلاد.

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو في التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "21 مستشفى دُمِّر بالكامل"، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات تحتاج إلى إعادة بناء كاملة.

وأعلن الوزير إجلاء مرضى من المناطق المتصارع عليها إلى أخرى في وسط وغرب الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأشار لياشكو إلى عودة استخدام المؤسسات الطبية في المناطق القريبة من العاصمة كييف مع استعادة الحكومة الأوكرانية السيطرة عليها بعد انسحاب القوات الروسية منها " وقد أُعِيْدَ تشغيل المستشفيات في بوتشا واربين مرة أخرى".

وأوضح لياشو أنه يجب بالدرجة الأولى القيام بإصلاحات سطحية، وقال إن السلطات تقيم حاليا الوضع في منطقة بوروديانكا لكنه لفت إلى أن استقبال الطوارئ عاد للعمل رغم ذلك.