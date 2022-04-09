انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ذكرى اجتياح بغداد وخلافات الإطار والثلاثي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى اجتياح بغداد.. رئيس الجمهورية يدعو الى الحوار لعبور الأزمة، ويحذر من متاهات خطيرة قد تعصف بالبلاد.
= زيدان يؤكد عدم وجود نص دستوري بشأن حكومة تصريف الاعمال.. ويتحدث عن خطوات اعلان حكومة الطوارئ.
= العواصف الترابية تتسبب باختناق مئات الاشخاص.. والامم المتحدة تدعو لمعالجة اوضاع العراقيين في مخيم الهول.
= الاطار يتهم التحالف الثلاثي بشق البيتين الشيعي والكردي.. ويرفض القبول برئيس وزراء صدري.
= العواصف الترابية تتسبب باختناق مئات الاشخاص.. والامم المتحدة تدعو لمعالجة اوضاع العراقيين في مخيم الهول.