اخبار العالم

تابعوا في نشرة السومرية.. ذكرى اجتياح بغداد وخلافات الإطار والثلاثي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ذكرى اجتياح بغداد وخلافات الإطار والثلاثي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى اجتياح بغداد.. رئيس الجمهورية يدعو الى الحوار لعبور الأزمة، ويحذر من متاهات خطيرة قد تعصف بالبلاد.
= زيدان يؤكد عدم وجود نص دستوري بشأن حكومة تصريف الاعمال.. ويتحدث عن خطوات اعلان حكومة الطوارئ.

= الاطار يتهم التحالف الثلاثي بشق البيتين الشيعي والكردي.. ويرفض القبول برئيس وزراء صدري.

= العواصف الترابية تتسبب باختناق مئات الاشخاص.. والامم المتحدة تدعو لمعالجة اوضاع العراقيين في مخيم الهول.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا