شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخصين بعد الاختفاء خلال رحلة غوص بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الماليزي عن إنقاذ أوروبيين اثنين في وقت متأخر من أمس الجمعة، بعد ثلاثة أيام من اختفائهما خلال الغوص قبالة إحدى الجزر التي تقع جنوب البلاد، بينما لايزال صبى هولندي 14/ عاما/ مفقودا.

وبحسب نور زكريا من خفر السواحل الماليزي، فإن المراهق هو ابن أحد الشخصين اللذين تم إنقاذهما وهو بريطاني في الـ46 من العمر، قال إن طفله توفى.

وذكرت صحيفة "مالاي ميل"أن المراهق توفى جراء الإنهاك بعدما حملت التيارات الغواصين لفترة طويلة. وسوف يتم إجراء بحث عن الجثة في المياه الإندونيسية.

والسائح الآخر الذي تم إنقاذه امرأة فرنسية في الثامنة عشر من العمر. وكان صيادون قد عثروا عليها هي والبريطاني خلال المساء وأحضروهما إلى مكان آمن، بحسب الشرطة. وتردد أن حالتهما مستقرة ويخضعان للعلاج في مستشفى خاص في بلدة باسير جودانج.