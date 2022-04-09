شكرا لقرائتكم خبر عن «سي ووتش» تنقذ 26 مهاجرا في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" 26 مهاجرا في البحر المتوسط.

وأعلنت المنظمة المعنية بالإنقاذ البحري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه خلال عمليتين اليوم السبت تم نقل 13 شخصا في كل واحدة من قوارب خشبية صغيرة إلى ظهر السفينة "سي ووتش 3".

وبحسب البيانات، كان من بين من تم انقاذهم قصر، وتمكن بعضهم من الصعود على متن السفينة قبيل حلول الظلام وكانوا يعانون من انخفاض كبير في درجة حرارة الجسم. وتبحر السفينة التابعة للمنظمة البرلينية حاليا قبالة الساحل الليبي.