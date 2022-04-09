شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسي يضبط عنصرا إرهابيا ويكشف مخططاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت وحدات من الأمن التونسي على عنصر إرهابي أجنبي وكشف مخططاته.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن العنصر الإرهابي بايع ما يسمى بتنظيم "داعش الإرهابي" وينشط ضمن جناحه الإعلامي، مضيفة أنه قدم إلى تونس تحضيرا للالتحاق بالعناصر الإرهابية بإحدى الدول المجاورة، وذلك بالتنسيق مع عناصر إرهابية خارج البلاد.

وأشارت إلى إحالة العنصر الإرهابي على أنظار النيابة العمُوميّة وفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.