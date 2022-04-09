شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا قادرٌ على حمل رؤوس نووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 3"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، مضيفًا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.

وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.