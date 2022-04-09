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باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا قادرٌ على حمل رؤوس نووية

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الدمام - شريف احمد - أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 3"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، مضيفًا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.

وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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