شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيرنوبل».. قلق لاحتمال اختطاف العاملين ونقلهم لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مهندس في محطة تشيرنوبل النووية السابقة في أوكرانيا عن قلقه حيال احتمال اختطاف زملاء له ونقلهم إلى روسيا.

وفي تصريحات للفرع الناطق باللغة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال المهندس فاليري زيميونوف :" الأمر يقلقنا".

وتتهم القيادة الأوكرانية روسيا باحتجاز طاقم العاملين في تشيرنوبل لمدة تقرب من شهر كرهائن، بالملجأ الواقي من القنابل في المبنى، ونقلهم بعد ذلك إلى روسيا عنوة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

يذكر أن قوات روسية قامت بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي باحتلال محطة تشيرنوبل، ورغم ذلك واصل فريق عمل أوكراني أعمال الصيانة في المحطة التي تضررت جراء انفجار ضخم حدث بها في عام .1986

وأضاف زميونوف في المقابلة التي نُشِرَتْ اليوم السبت:" كنا مضطرين باستمرار إلى التفاوض معهم وبذل أقصى جهد حتى لا نسيء إليهم حتى يسمحوا لأطقمنا بإدارة المكان".