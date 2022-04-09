09 أبريل , 2022 مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين (أ ف ب). قتل فلسطيني وجرح آخرون، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، المنطقة التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير الذي اسفر عن سقوط قتيلين. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي دهم مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين... سقوط قتيل وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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