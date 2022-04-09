انت الان تتابع خبر برلماني يوجه دعوة للكاظمي بشان حصة الطحين في كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، عن عدم استلام مواطني كردستان والنازحين الساكنين في الاقليم سوى ٢٥٪ من حصة الشهر الاول من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية وانعدامها في الاشهر اللاحقة، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل بحسم هذا الملف الذي أثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.