نقابة الفنانين تصدر عقوبات انضباطية بحق فنانتين

وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المدعوة ايناس الخالدي والمدعوة تيسير العراقية خالفتا قواعد وسلوكيات العمل الفني، لذا تقرر إيقافهما عن العمل لمدة 3 أشهر، ومنعهما من الظهور الإعلامي 3 أشهر أيضاً، مع إنذار صاحب المحل الذي تعملان فيه بضرورة التقيد التام بالقانون واحترام الذوق العام والتقاليد الموروثة، فيما سيتم فرض غرامة مالية بحقهما حال تكررت المخالفات".وأشارت إلى "إيقاف برنامج "مرمرني توني" بوصفه برنامج يسيء للفنان العراقي والجمهور".