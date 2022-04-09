تونس .. توقيف داعشي خطط للالتحاق بـ"أجناد الخلافة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف متشدد أجنبي وكشف مخططاته؛ إثر عملية استباقية مشتركة نفذتها وحدات إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي.



وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن المتشدد بايع ما يسمى بتنظيم ”داعش“، وينشط ضمن جناحه الإعلامي، وقدم إلى تونس تحضيرا للالتحاق بالعناصر المتشددة بإحدى الدول المجاورة أو بما يسمى كتيبة ”أجناد الخلافة“ في تونس، وذلك بالتنسيق مع عناصر متشددة بسوريا.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح تحقيق وإصدار مذكرة إيداع بالسجن في شأنه.