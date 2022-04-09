فولوديمير زيلينسكي لروسيا: مستعدون للتفاوض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع روسيا.



وأكد الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نهامر الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة "نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب. في الوقت الحالي، نحن نبحث بالتوازي إجراء حوار".

وكانت المفاوضات مع روسيا توقفت في الفترة الأخيرة، بعد حديث كييف عما وصفته بـ"مجازر روسية" في مدنها، لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ"الاستفزاز"، و"المسرحية"، دون وجود قدرة على إجراء تحقيق مستقل في الأحداث في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.

وكان آخر اتهام أوكراني لروسيا في هذا الإطار، متعلق بهجوم صاروخي تقول كييف إنه روسي، وأسفر عن سقوط 52 قتيلا بينهم خمسة أطفال في منطقة كراماتورسك، وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية

وتعليقا على ذلك، قال زيلينسكي في فيديو مصور نشر في وقت لاحق، "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها"، على حد قوله.

إلى ذلك، كشف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن وصول عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط، 4.4 ملايين لاجئ.

وأحصت المفوضية 4 ملايين، ,441 ألف، و٦٦٣ لاجئا أوكرانياً، السبت. بزيادة نحو ٥٩ ألف عن آخر حصيلة نشرتها أمس الجمعة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-1945).

وتشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.