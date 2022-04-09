بالصور- الكشف المجاني على 1900 مواطن في قافلتين طبيتين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي الشلال وعزبة العسكر بمدينة أسوان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان .

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أن القافلتين قامتا بتوقيع الكشف الطبي على 1912 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لعدد 230 مواطن ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 225 سيدة .

و ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.