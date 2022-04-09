بالصور- وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري إحياء للذكرى الـ 52 لـمذبحة بحر البقر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبه القصاص:

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس سامي معجل رئيس مركز الحسينية، لوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري إحياءاً للذكري الـ52 للعدوان الصهيوني على مدرسة بحر البقر، والتي راح ضحيتها 30 تلميذاً وأصيب 5آخرين، وذلك في صباح الثامن من أبريل عام ١٩٧٠.

وقال محافظ الشرقية سنظل نخلد هذه الذكرى عرفاناً بالجميل لما قدمه هؤلاء الأطفال من تضحيات والذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم كانوا ينهلون من العلم والمعرفة ما يؤهلهم كي يكونوا رجالاً ونساءاً نافعين بالمجتمع.

أضاف المحافظ: لقد جاء اليوم لنؤكد للجميع أن الدولة المصرية ستظل رايتها خفاقة مرفوعه الهامه والكرامة ولن تنال منها أي محاولات للهدم أو التخريب، فذلك الحادث كان ولا يزال مطبوعاً داخل ذاكرتنا ونفوسنا، وستظل أحداثه حية لتكون الدافع لنا في الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن الغالي ونعمل على تنميته وإصلاحه.

أشار المحافظ أن هناك اهتماما كبيراً بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية وخاصة قطاع الشمال والذي شرُف بأن يُنفذ على أرضه وخاصة مركز الحسينيه أحد المشروعات العملاقة للدولة المصرية.. مشروع حياة كريمة والذي أعطى قبلة الحياة من جديد لتلك المنطقة ، مشيراً إلى إستهداف 41 قرية و 740 تابع وعزبة بمركز الحسينية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي سيغير شكل الحياة في شمال المحافظة.