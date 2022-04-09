شركة Sprints لحلول التعليم تغلق جولة استثمارية بقيمة 1.2 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

أغلقت شركة Sprints، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم ومقرها القاهرة، جولة استثمارية قيمتها 1.2 مليون دولار في جولة تمويل أولى.

وقال بيان من الشركة اليوم السبت إن الجولة التمويلية للشركة قادتها شبكة Alexandria Angels Network بالإضافة إلى أعضاء مشاركين من MED Angels ومستثمرين آخرين: AUC Angels وCubit Ventures، وChallenge Fund، وEdVentures وFalak Startups وCairo Angels.

وتعد شركة SPrints هي شركة داعمة للمواهب في قطاع التقنية، وتقدم حلا شاملا لسد الفجوة في هذا المجال، بدءًا من تقييم مجموعات المواهب، وتقديم رحلة تعليمية مخصصة، وضمان الحصول على وظيفة بأجر أعلى، ودعم النمو الوظيفي للخريجين.

كما أن شركة Sprints هي الشركة الناشئة الوحيدة في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تقدم برامج توظيف مضمونة يستفيد منها جميع الخريجين، ويتم تقسيط قيمة البرامج التدريبية بدون فوائد.

يذكر أن شركة Sprints تأسست في عام 2019 من قبل أيمن بازرعة وبسام شرقاوي، وتستهدف الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا الذين يرغبون في بدء أو التقدم في حياتهم المهنية في مجال البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يبلغ معدل البطالة 31٪.

وتعتمد Sprints في برامجها على نهج تعليمي شامل يسمح للمتعلمين بمقابلة العملاء الذين يلعبون الأدوار، وجمع متطلبات التصميم، وتقديم منتجات البرامج على أساس أسبوعي، تحاكي تجربة التعلم هذه بيئة الأعمال الحقيقية وتعمل بمثابة صندوق أمل للمتعلمين لاكتساب المهارات التقنية والتجارية.

قال أيمن بازرعة؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sprints على مدار العامين الماضيين، نجحت الشركة في تقديم 20000 تجربة تعليمية.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا من خلال رفع المهارات وتوظيف مليون شاب.

ومن جانبه قال طارق القاضي؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Angels & The Mediterranean Angel Investors، جائحة كورونا أحدثت تحول كبير في الاعتماد على التكنولوجيا في مجال التعليم، مضيفًا Sprints تمهد الطريق لمستقبل التعليم وخلق فرص العمل في المنطقة.

وأضاف "القاضي": نحن في Alex Angels فخورون بقيادة الجولة جنبًا إلى جنب مع مستثمرين مشهورين من AUC Angels و Cairo Angels, Cubit Ventures, Edventures, Falak startups.