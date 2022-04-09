أفريكسيم بنك يعتزم تجديد تمويلات بـ 500 مليون دولار للهيئة العامة للبترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الأفريقية في البنكً الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إن البنك يعتزم تجديد تسهيلات ائتمانية (تمويلات دوارة) بقيمة 500 مليون دولار للهيئة العامة للبترول بهدف تمويل مشروعاتها التوسعية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن البنك يعتزم أيضا تجديد تسهيلات ائتمانية لعدد 4 بنوك مصرية خلال العام الجاري 2022 بهدف تمويل التبادل التجاري مع الدول الأفريقية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتعاون أفريكسيم بنك مع 4 بنوك مصرية بمدهم بخطوط تمويلية وهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات.

وأوضح الزغبي أن البنك يدرس المساهمة مع بنوك مصرية لإنشاء شركة جديدة لدعم الصادرات وتحفيز المنتج المحلي حيث سيقتصر مشاركة أفريكسيم بنك على تقديم خدمات استشارية بما يمتلكه من خبرات في الدول الافريقية.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، كشف في الشهر السابق عن تحالف بنكي يضم 5 بنوك هي: "الأهلي ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والعربي الأفريقي" يؤسس حالياً شركة لدعم الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الزغبي أن شركات مقاولات مصرية استفادت بأكثر من مليار دولار من برنامج تمويل خطابات الضمان المخصص من البنك بهدف مساعدتهم على تنفيذ مشروعات تنموية في دول أفريقية خلال الفترة السابقة وحتى الآن.

وأوضح أن المحفظة التمويلية القائمة حاليا في مصر تبلغ 6 مليارات دولار حيث تستحوذ مصر على نسبة تتراوح بين 23% إلى 25% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك.

وأكد الزغبي على أن البنك ومجموعة السويدي يعتزمان التوقيع على عقد إنشاء فندق في دولة جزر القمر خلال الأيام القادمة حيث سيتولى البنك توفير التكلفة التمويلية كاملة بقيمة 50 مليون يورو.