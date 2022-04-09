مع توقف مفاوضات النووي.. عقوبات إيرانية على 15 مسؤولا أمريكيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إيران السبت عن فرض عقوبات على 15 مسؤولا أمريكيا آخرين من بينهم رئيس هيئة أركان الجيش السابق جورج كيسي ورودي جوليان محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتأتي العقوبات الإيرانية في الوقت الذي توقفت فيه محادثات إحياء اتفاق عام 2015 النووي التي عُقدت على مدى شهور.

وجميع المسؤولين تقريبا الواردة أسماؤهم عملوا في إدارة ترامب التي فرضت عقوبات على مسؤولين وسياسيين إيرانيين وشركات إيرانية والتي انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية هؤلاء المسؤولين الأمريكيين بدعم “جماعات إرهابية وأعمال إرهابية” ضد إيران والأعمال القمعية” الإسرائيلية في المنطقة وضد الشعب الفلسطيني.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، والتي استمرت 11 شهرا، وذلك في الوقت الذي يقول فيه الطرفان إنه يتعين على كل من طهران وواشنطن أن تتخذ قرارات سياسية لتسوية القضايا المتبقية.

ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم العقوبات الإيرانية الجديدة الجنرال أوستن سكوت القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان ووزير التجارة الأمريكي السابق ويلبور روس وعدد من السفراء الأمريكيين السابقين.

وفي خطوة مماثلة في يناير كانون الثاني فرضت إيران عقوبات على 51 أمريكيا كثير منهم من الجيش الأمريكي ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في 2020.