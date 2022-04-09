روسيا تتهم “يوتيوب” بحجب حساب قناة البرلمان.. وتتوعد بالرد

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

اتهم مسؤولون روس، اليوم السبت، موقع ”يوتيوب“ المملوك لمجموعة ”غوغل“ الأمريكية العملاقة بحجب حساب قناة مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي ”دوما تي في“، ووعدوا باتخاذ إجراءات انتقامية.

وأكد رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن واشنطن تنتهك ”حقوق الروس“.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موقع يوتيوب ”وقَّع حكم الإدانة على نفسه“.

وذكر صحافيو وكالة ”فرانس برس“ أن الحساب المعني لم يعد متاحًا على المنصة، صباح السبت.

وفي سياق آخر، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق، إن روسيا كانت تفكر بشن هجوم ضد بنى تحتية دولية حساسة للغاية.

وأضاف أنه من بين السيناريوهات المطروحة منذ بدء الحرب في أوكرانيا سيناريو استهداف روسيا للكوابل الموجودة في عمق البحر بهدف قطع الإنترنت عن العالم بأسره، لكن تطبيق هذا السيناريو الكارثي على أرض الواقع يبقى أصعب مما يبدو عليه نظريًا.

يذكر أن أكثر من 430 كابل إنترنت تحت البحر تمثل هدفًا مغريًا لمن يريد إحداث اضطراب في شبكة الاتصالات العالمية.

وتشبه هذه الكوابل التي كثيرًا ما اُعتُبرت نقطة ضعف الشبكة العالمية ”بخراطيم ضخمة لري الحدائق ترقد في عمق البحر“ بحسب وصف توبياس ليبتراو المختص في العلاقات الدولية ومسائل الأمن الرقمي في المعهد الدانماركي للدراسات الدولية.