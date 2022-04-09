انتخابات الرئاسة الفرنسية.. سباق محتدم وانفجار متوقع

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 3:11 مساءً

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إنه ”أيا من كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فإن الأوضاع في البلاد تواجه خطر الانفجار“.

وأضافت الصحيفة: ”يأمل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أن ينسى الناخبون مؤقتاً ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة“.

وتابعت: ”في ظل ارتفاع سعر الوقود، واستياء الكثيرين مما يواجهونه من معاناة شديدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، كان الناخبون يريدون أن يسمع ماكرون صوتهم، في حين كان ردّه يتمثل في إرسال قوات مكافحة الشغب إليهم“.

وأشارت إلى أن ”ماكرون يرجو أن يُقدّر الفرنسيون جهوده في إحلال السلام في أوكرانيا، حيث أجرى 17 اتصالاً هاتفياً ومقابلة مباشرة واحدة مع الرئيس الروسي بوتين منذ منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن الناخبين الفرنسيين يشعرون بالقلق فقط من الحرب، فقط لتأثيرها على أسعار الوقود“.

وتابعت: ”بدا أن ماكرون يدخل السباق الانتخابي بأفضلية ساحقة، ولكن السباق أصبح محتدماً بصورة أكبر مما توقعه، حيث ضاقت الفجوة مع منافسته الرئيسية مارين لوبان إلى 8 نقاط فقط، بعد أن كانت 20 نقطة في استطلاعات الرأي قبل شهر، و33 نقطة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية عام 2017“.

وأشارت ”التايمز“ إلى أنه ”مع انتصار فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري الشعبوي في الانتخابات الأسبوع الماضي، وإحراز رفيقه في النهج، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، لانتصار مماثل، فإن مارين لوبان تشعر أن الرياح في صفّها“.

وتساءلت الصحيفة البريطانية: ”هل يمكن أن تفوز لوبان؟. هذا غير متوقع إذا كانت هناك مصداقية لاستطلاعات الرأي، ومع ذلك، فإنه لا يمكن على الإطلاق التقليل من شأن فرصها“.

وأضافت: ”لكن حتى إذا نجح ماكرون في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فإن المشكلات التي سيواجهها ستكون بعيدة عن الحل، وربما تصبح أسوأ“.