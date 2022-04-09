منع ويل سميث من المشاركة في احتفالات الأوسكار لـ10 سنوات

قررت أكاديمية الأوسكار، الجمعة، منع مشاركة ويل سميث في أي حفلة أو حدث ستنظمها لفترة عشر سنوات، عقاباً على الصفعة التي وجهها الممثل الأميركي إلى الفكاهي كريس روك في حفلة توزيع المكافآت السينمائية الأرفع نهاية الشهر الفائت، بعد أن سخر الأخير من شكل زوجته.

وكتب مجلس إدارة أكاديمية فنون السينما وعلومها خلال اجتماع عقده اليوم أنه قرر «عدم السماح لسميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، حضورياً أو افتراضياً»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووافقت الأكاديمية على طلب الاستقالة المقدم من ويل سميث الأسبوع الماضي، لكنها لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثل التي تلقاها الشهر الماضي عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد»، كما لم تعلن الأكاديمية منع ترشيح سميث للفوز بجوائز أوسكار في السنوات المقبلة.