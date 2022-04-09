بيان غاضب من الداخلية بعد مشهد تمثيلي 'مسيء'

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "في اطار متابعات وزارة الداخلية للمواد الاعلامية المتعلقة بعملها، رصدت الاجهزة المعنية مقطع تمثيلي من مسلسل تلفزيوني تم تداوله ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المؤدين بمظاهر ضباط شرطة يعمدون خلال الحوار بينهم الاساءة الى المنظومة الاخلاقية للمؤسسة الامنية وينتقصون من عمل المرأة في وزارة الداخلية من خلال حديث احدهم البعيد عن مبادىء وزارة الداخلية ووصفه لضابطة شرطة بوصف يعبر عن مدى الانحطاط في الاخلاق الذي تضمنه الحوار للعمل انف الذكر".وأضافت، ان "وزارة الداخلية تؤكد على اعلاء وتثمين دور المرأة العاملة في الوزارة والذي لا يقل اهمية عن عمل اخيها الرجل وتكن لها كل احترام وتقدير وثناء"، داعية جميع منتسبيها رجال ونساء ضباطا ومراتب وموظفين وعاملين الى "عدم الالتفات الى هذه الاساءات ومواصلة مشوار العطاء والايثار في سبيل امن واستقرار العراق وخدمة ابناء شعبه".

وشددت على أنها "تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يتطاول على منتسبيها ويصور للاخرين تصورات كاذبه لا تمت للواقع بصلة وسيكون القانون هو الفيصل".



واتمت الوزارة بيانها، "كما توجه الداخلية ندائها الى صانعي المحتوى الاعلامي بضرورة الابتعاد عن الاسفاف والانحطاط الاخلاقي الذي يطال تأثيره المنظومة الاخلاقية في مجتمعنا الكريم المبني على المبادىء والقيم العليا والمثل الاصيلة ، ودعوتنا مستمرة للاجهزة الرقابية المعنية بوضع ضوابط صارمة وتفعيل مواد القانون العقابية كي لا يتشجع كل من لا يرى رادعا بالايغال بالاساءة لمؤسسات الدولة المختلفة وقيم وثوابت مجتمعنا العراقي".