القبض على 'مخمور' حاول حرق ردهة مستشفى في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على "مخمور" حاول حرق ردهة الجناح الخاص بمستشفى الزعفرانية العام بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال واجباتها في حفظ مؤسسات الدولة عامة و المستشفيات خاصة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم مخمور اقبل على فتح قناني الاوكسجين محاولا حرق الجناح الخاص في مستشفى الزعفرانية العام ضمن محافظة بغداد".



وأضافت أن المتهم "تم تسليمة بوصل استلام اصولي الى مركز شرطة الزعفرانية".

