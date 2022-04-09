ضبط مسئول مخزن بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر

وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (8.100 طن مواد غذائية).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.