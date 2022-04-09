ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 6 كيلو هيدرو و6000 قرص كبتاجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (القاهرة – أسيوط) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة ثالث مدنية نصر بالقاهرة – مركز شرطة أبو تيج بأسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 ميزان حساس – مبلغ مالي– هاتف محمول).

وضبطت الأجهزة الأمنية (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط، بحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الأفيون – 6000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – طبنجة – خزينة طبنجة – رشاش محلي – خزينة رشاش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهة كافة المتهمين بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.