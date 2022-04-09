بنك ناصر يعلن إتاحة فتح حسابات توفير مجانًا بدون حد أدنى خلال أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي إن البنك يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي" خلال شهر أبريل، ومنها فتح حسابات التوفير بدون مصاريف إدارية مع عدم إلزام العملاء بإيداع حد أدنى لفتح الحساب كما سيتم إصدار كارت خصم مباشر مجانا لاستخدامه في عمليات السحب من ماكينات الصرف الخاصة بالبنك والبنوك الأخرى ونقاط البيع.

وأوضح في بيان للبنك اليوم السبت أن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مستمر في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي لتنشيط الفكر الادخاري للأنشطة متناهية الصغر ووضع استراتيجية لدعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر وخاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولي بالرعاية من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لمبادرات الشمول المالي هو تذليل العراقيل أمام العملاء لتسهيل النفاذ إلى الخدمات المالية والوصول إلى مصادر التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لديهم من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية حيث أن إدماج فئات المجتمع كافة في القطاع المالي الرسمي له أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد اسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأضاف أن خطة الشمول المالي بالبنك تستهدف كافة فئات المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية بدءا من فئات الأطفال من خلال حسابات "ولادنا مستقبلنا " الخاص بحسابات الأيتام والتي تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي لدعم أولادنا من الأيتام حيث تم الاتفاق على فتــح دفاتر حسابات استثمارية للأطفــال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنة عشر عاما مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم هذا بالإضافة إلى استهداف فئة الشباب داخل الجامعات لتعزيز ثقافتهم وقدراتهم المالية من خلال فتح وحدات مصرفية للبنك داخل الجامعات المصرية بلغ عددها 28 وحده مصرفية.

وأوضح عشماوي أن استراتيجية البنك للشمول المالي ركزت أيضا على فئة النساء كفئة مستهدفة من خلال مبادرة تمويل "مستورة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تشجيعا للنجاح العملي للمرأة المصرية، وعملا على تمكينها اقتصاديا ومهنيا.

ومول البنك مشروع مستورة بقيمة إجمالية أكثر من 350 مليون جنيه لعدد 21 ألف مستفيدة بهدف توسيع الفئة المستهدفة من السيدات لتشمل جميع فئات العميلات تحت شعار "المرأة المصرية القادرة على العمل"، بحسب عشماوي.

وأضاف أن البنك قام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول الى سوق العمل من خلال هذه المشروعات وفي خطوة جديدة لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وخاصة تمويل مستورة تم الاتفاق على مشاركة البنك في كافة فعاليات معارض ديارنا والتي تقام خلال العام وذلك في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم.