من جديد.. البنك المركزي الروسي يسمح ببيع العملات الأجنبية في البلاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

أعادت السلطات الروسية السماح مجدداً ببيع العملات الأجنبية مجددًا بعد تعليق هذا الامر مطلع آذار/مارس اثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وأوضح البنك المركزي الروسي في بيان له الجمعة إن المصارف الروسية “يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 نيسان/أبريل 2022″، موضحا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارا من 9 نيسان/أبريل.

يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في 9 آذار/مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 أيلول/سبتمبر 2022.

مع ذلك، أتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة.

كما قرر حينها تقييد السحب النقدي من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك الروسية مطلع آذار/مارس في حدود 10 آلاف دولار أميركي حتى 9 أيلول/سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقي إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.

خُفّف هذا الإجراء أيضا الجمعة، إذ أعلن البنك المركزي أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأميركي فقط، ولكن أيضا باليورو.

وأعلنت القيود الصارمة على التعاملات بالعملات الأجنبية في روسيا مع تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملات الغربية.

لكن في الأسابيع الأخيرة، عاود الروبل الارتفاع بثبات ووصل الجمعة إلى 71 روبلا للدولار، وهو رقم قياسي منذ خريف 2021، و77 روبلا لليورو في أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2020.