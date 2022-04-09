حكومة طالبان تحتج على سوء معاملة اللاجئين الأفغان على الحدود الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 12:09 مساءً

صرح حافظ ضياء أحمد، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، أن نائب وزير الخارجية فيض الله ناصري، استدعى مسؤولين في سفارة إيران في كابول، وناقش معهم سوء معاملة قوات الشرطة الإيرانية للاجئين الأفغان”.

وفي غضون ذلك، غرد أحمد ياسر المساعد السياسي لنائب رئيس وزراء طالبان الملا عبد الغني بردار: “استدعت وزارة الخارجية مسؤولين من السفارة الإيرانية في كابول بتهمة إساءة معاملة اللاجئين الأفغان”.

وأضاف أن إساءة معاملة المهاجرين الأفغان لحرس الحدود الإيرانيين ليست جديدة وهي مستمرة منذ أربعة عقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إساءة معاملة حرس الحدود الإيرانية والعنف ضد اللاجئين الأفغان، بدءًا من ضرب اللاجئين من قبل حرس الحدود الإيراني إلى الترحيل القسري والوضع المؤسف لمخيمات اللاجئين الأفغان.

وقد أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إساءة معاملة مواطن إيراني -على ما يبدو من حرس الحدود- مع صبي أفغاني، أثار ردود فعل واسعة من المستخدمين الأفغان.

وفي هذا الفيديو، الذي يظهر على ما يبدو الحدود الإيرانية الأفغانية، يخلع مواطن إيراني صبيًا مهاجرًا أفغانيًا مراهقًا من ملابسه ويجبره على الشتائم على الأفغان أمام الكاميرا.

وردًا على المعاملة اللاإنسانية للاجئين الأفغان، خاصة هذا الطفل، دعا الناس في أفغانستان مسؤولي طالبان إلى الرد على إيران.