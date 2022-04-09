شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 13 برصاص قوات الاحتلال بجنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني، اليوم، وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام مخيم جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابًا تعرض لإصابة برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، ما أدى إلى استشهاده فور وصوله مستشفى جنين الحكومي، مضيفة أن 13 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لفتاة، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، لتلقي العلاج.