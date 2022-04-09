شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 4 مليارات دولار خسائر يومية بسبب الحرب الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميكال، اليوم السبت ، إن نفقات أوكرانيا اليومية المتعلقة بالحرب مع روسيا تصل إلى نحو مليارى "هريفنا" أوكرانيا، فيما يبلغ حجم الخسائر التى تتكبدها أوكرانيا يوميا 4 مليارات دولار أمريكي (الدولار الأمريكي يساوى 29.4123 هريفنا الأوكرانية .

وأوضح شميكال - في تصريحات نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "الحكومة الأوكرانية تحتاج إلى ملياري هريفنا يوميا للإنفاق على تكاليف الحرب والقتال وأجور الجنود، وفي الوقت نفسه فإن الخسائر اليومية للحرب تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي وهو ما يعبر عن دمار البنية التحتية وخسائر الاقتصاد والدخل القومي المستقبلي".

وكان شميكال قد أعلن عن بدء العمل على تطوير خطة طوارئ تهدف إلى استعادة الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية ،أن الجيش الروسي فقد نحو 19 ألفا و100 جندي في الفترة بين 24 فبراير، يوم انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحتى اليوم .

وأشارت الهيئة إلى أن الخسائر الروسية تضمنت أيضا 705 دبابات، و1895 عربة قتالية مدرعة، و355 نظاما مدفعيا، و108 مدافع صواريخ، و55 من أنظمة الدفاع الجوي، و151 طائرة حربية، و136 مروحية، و1363 سيارة أو دراجة نارية، و7 قوارب، و76 مخزن وقود، و112 مركبة بدون قائد، و25 وحدة معدات خاصة.