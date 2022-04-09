عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دمرت القوات الروسية مستودعا للذخيرة بوسط أوكرانيا فيما تواصلت جهود توفير ممرات آمنة لعبور العالقين في مناطق القتال.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم السبت عن وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة في قاعدة ميرهورود الجوية بوسط أوكرانيا.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة إن مقاتلة من طراز ميج-29 وطائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية دُمرتا أيضا في الهجوم على القاعدة الواقعة في منطقة بولتافا.

وإلى جانب العمليات العسكرية في البلد السوفيتي السابق قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة بأوكرانيا اليوم السبت.

وأضافت أن الممرات المزمعة تشمل واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها أواخر فبراير/شباط الماضي بهدف نزع سلاح البلد الجار الذي كان يسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتخوض أوكرانيا المعركة بمساعدة حلفاء غربيين دأبوا على فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو في صراع محفوف بالمخاطر.

وتعثرت المفاوضات بين البلدين رغم التوصل لتوافق بشأن خفض التوتر في محيط العاصمة كييف.