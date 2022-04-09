شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 25 ألفا و298 حالة إصابة جديدة بكورونا في تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم السبت، تسجيل 25 ألفا و 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية. وخرج 22 ألفا و3 مرضى بفيروس كورونا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم. ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و858 ألفا و346 حالة إصابة من بينها مليون و 634 ألفا و911 حالة هذا العام مع تعافي ثلاثة ملايين و580 ألفا و920 بشكل كامل حتى الآن. وبلغت حصيلة الوفيات 25 ألفا و975 حالة منذ بدء الجائحة.، من بينها 4277 حتى الآن هذا العام.