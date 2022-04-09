شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل 14 ألفا و763 إصابة جديدة و57 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليونان 14 ألفا و763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و57 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و152 ألفا و477، والوفيات إلى 28 ألفا و.25

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و649 ألفا و33 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.