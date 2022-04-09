شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش : جائحة كورونا لم تنته بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تنته بعد، وذلك مع ظهور متحورات جديدة للفيروس بمعدل كل 4 أشهر في المتوسط.

ودعا جوتيريش - في رسالة بالفيديو لقمة آلية التزام السوق المسبق لمرفق جافي كوفاكس نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية مقتطفات منها اليوم السبت - الحكومات وشركات الدواء للعمل معا لإيصال اللقاحات المضادة للفيروس لكل شخص في أي مكان.

وقال جوتيريش "نرى 1.5 مليون إصابة جديدة كل يوم. بؤر تفشي كبيرة تنتشر في آسيا. موجة جديدة تجتاح أوروبا"، مضيفا أن بعض الدول تسجل أعلى معدلات وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يعد "تذكرة مباغتة" بشأن كيف يمكن لكوفيد-19 التحور بسرعة والانتشار، خاصة في ظل غياب تغطية لقاحية مرتفعة.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن آسفه إزاء عدم المساواة في توزيع اللقاحات؛ إذ في الوقت الذي تستعد فيه بعض الدول ذات الدخل المرتفع لإعطاء جرعة معززة ثانية، فإن ثلث الإنسانية لاتزال غير ملقحة.