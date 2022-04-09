شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم لوجانسك: نحتاج لمزيد من عمليات الإجلاء مع تزايد القصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي اليوم السبت إن هناك حاجة لإجلاء المزيد من سكان المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا مع تزايد القصف في الأيام القليلة الماضية ووصول المزيد من القوات الروسية.

وأضاف أن حوالي 30 بالمئة من الناس لا يزالون يقيمون في مدن وقرى في أنحاء المنطقة وطُلب منهم المغادرة.

وقال لهيئة البث التلفزيوني العامة "إنها (روسيا) تحشد القوات لشن هجوم ونشهد زيادة في عدد مرات القصف".

وتحذر أوكرانيا على نحو متزايد من أن روسيا تخطط لتكثيف هجماتها في شرق البلاد وجنوبها بعدما سحبت قواتها من مناطق شمالي العاصمة كييف.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن موسكو تخطط على الأرجح لنشر عشرات الآلاف من الجنود في شرق أوكرانيا.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق مختلفة في أوكرانيا، تشمل ممرا لمغادرة السكان من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد بوسائل نقل خاصة.

وتعرضت ماريوبول، التي تتميز بموقع استراتيجي على ساحل بحر آزوف، للضربات الروسية بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير شباط.

وفشلت محاولات عديدة للاتفاق على ممر آمن كي تنقل حافلات الإمدادات عبره إلى ماريوبول وتُخرج المدنيين، وألقى كل طرف باللوم على الآخر في هذا الفشل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع القول إنها نقلت أكثر من 80 من سكان المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى في ماريوبول أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أنه "نُقل الجميع إلى أماكن آمنة.

"قدّم الجنود الروس مساعدة طبية ملائمة للسكان الذين عانوا من القصف".