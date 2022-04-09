شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تدمير طائرات حربية وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير عدد من الطائرات الحربية بمطار بولتافا، وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مخازن أسلحة ونفط في مناطق مختلقة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايجور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قوله إن القوات الجوية الروسية دمرت بالصواريخ الدقيقة طائرة حربية طراز "ميج 29" ومروحية "مي 8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كانت رابضة في مطار ميرجورود في منطقة بولتافا.

واستهدفت القوات الجوية الروسية مستودع ومخازن أسلحة وذخيرة في منطقة نوفوموسكوفسك بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء منطقة بيلوجوركا وكراسنوجوروفكا وكروتايا بالكا".

وانطلقت الطائرات الحربية الروسية من المطار ضمن إطار استهداف القواعد والأسلحة التابعة للجيش الأوكراني، حيث استطاعت خلال الطلعة الجوية من تدمير عدد من الأهداف العسكرية، وبينها مضادات للطائرات وردار جوي، بالإضافة إلى منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك".

وأشارت الوكالة إلى أن "العملية العسكرية الخاصة" تتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا. وحددت موسكو أهداف العملية بحماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس بشرق أوكرانيا إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.