حاكم لوغانسك يؤكد أن هناك حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي غايداي اليوم السبت، إن هناك حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء من المنطقة مع تزايد القصف في الأيام القليلة الماضية ووصول المزيد من القوات الروسية.



وأضاف أن حوالي 30 بالمئة من الناس لا يزالون يقيمون في تجمعات سكنية في جميع أنحاء المنطقة وطُلب منهم المغادرة.

وقال لهيئة البث التلفزيوني العامة "إنها (روسيا) تحشد القوات لشن هجوم ونشهد زيادة في عدد مرات القصف".

ناشدت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة بالمساعدة لإنقاذ حوالي ألف من البحارة الذين تقطعت بهم السبل على متن سفن تجارية في المياه الأوكرانية.

وحذرت المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية من أن الوضع "أصبح لا يطاق بشكل كبير" واستشهدتا بالمخاطر التي تشكلها الحرب ونقص الغذاء والوقود والمياه العذبة ومواد أساسية أخرى.

وجاء في بيان مشترك صدر أمس الجمعة أنه تم توجيه مطالب للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في إعادة تجهيز السفن.

وأضاف البيان أن السفن الراسية فى مياه مدينة "ماريوبول" الساحلية المحاصرة تتعرض لمخاطر بشكل خاص.

وذكرت المنظمتان أنه حتى 30 مارس (آذار) الماضي، كانت هناك 86 سفينة تجارية تقطعت بها السبل في موانئ ومياه أوكرانية، على متنها حوالي ألف بحار.

وأضافت المنظمتان أن العمل يجرى لتدبير ممر بحري آمن في البحر الأسود وبحر "أزوف".

وتابعت المنظمتان "غير أنه في الوقت الحالي، فإن تدبير مثل هذا الممر يواجه عقبات كثيرة بسبب المخاطر الأمنية المستمرة، والتي تقيد الخيار للسفن للمغادرة من الموانئ في أوكرانيا".