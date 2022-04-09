سكن لكل المصريين.. توجيهات من وزير الإسكان بشأن شقق أكتوبر والعبور الجديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل، بمدينتي أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، على ضرورة ضغط الجداول الزمنية والإسراع بمعدلات التنفيذ والعمل بالتوازي في تنفيذ المرافق وإنشاء الوحدات والبدء في تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروعات التي قاربت على الانتهاء من أجل إنهاء جميع عناصر ومكونات المشروع في نفس الوقت وتسليم الوحدات لمستحقيها فور الانتهاء من التنفيذ.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمواقع مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشغيلها من أجل توفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المشروع.

وكلف الدكتور عاصم الجزار مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي للوحدات بمشروع "سكن لكل المصريين"، ورفع تقارير دورية للوزير عن الموقف التنفيذي.

كما شدد على أجهزة المدن الجديدة بالمتابعة الدورية والحثيثة لكل مراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بأعلى جودة في التنفيذ، موجها بالتعامل بحزم وحسم مع المقاولين فيما يتعلق بمواعيد التنفيذ وجودته، وعدم التعامل مستقبلا مع الشركات التي لم تثبت جدية في الالتزام بالمواعيد المحددة.