لأول مرة.. متحدث الصحة يعلق على ظهور متحور كورونا XE

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا باسم XE.

وقال عبدالغفار في منشور توعوي، إن ما نعرفه عن التحور المؤتلف 1.BA و 2.BA والمعروف إعلاميا باسم XE هو خليط من سلالتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2).

وأوضح أن التحليل الأولي يظهر أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة ب 2.BA وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار.

ويقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

وشدد على أنه حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا التحور.