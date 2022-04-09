انتقامًا من والده.. تفاصيل الاعتداء بالأسلحة البيضاء على طفل بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل نيابة السلام تحقيقاتها في واقعة اعتداء 5 أشخاص على طفل بالضرب المُبرح والأسلحة البيضاء إثر خلافات مع والده.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول "ع. م" 16 سنة، مصاب بجروح طعنية في أنحاء متفرقة من الجسد، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة حيث حددت هوية المتهمين وألقت القبض عليهم.

وقالت والدة المجني عليه في التحقيقات إنه في ثاني أيام رمضان (الأحد الماضي) كانت تسير برفقة نجلها، وحاصره المتهمون في أحد الشوارع واعتدوا عليه بالضرب المبرح و"مطواة" رغبة منهم في الانتقام من طليقها (والد الطفل) بسبب سرقته "بوتجاز" من شقة أحدهم.

وطلبت النيابة التقرير الطبي للمجني عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.