العثور على جثة مجهولة في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر أهالي المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، على جثة شخص مجهول الهوية طافية في ترعة دائرة المركز، جرى انتشالها ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بترعة الطهطاوية دائرة المركز.

جرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين أنها لشخص ذكر مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

أخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.