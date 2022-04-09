“نحن داخل القصر”.. قراصنة يخترقون كاميرات الكرملين!

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعد بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 شباط، شنت مجموعة الهاكرز العالمية Anonymous حربًا إلكترونية تهدف إلى تعطيل حكومة الرئيس فلاديمير بوتين.

ومؤخرا، زعم تقرير غير مؤكد أن Anonymous تمكن من الوصول إلى كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة التابعة للحكومة الروسية.

وفي تغريدة نُشرت لها، ذكرت AnonymousTV أن “المتسللين ([email protected]) الذين يعملون بالنيابة عنه، تمكنوا من الوصول إلى نظام Kremlin CCTV”، بحسب ما أورده موقع “interestingengineering”.

ويقتبس المستخدم قول مجموعة Anonymous، “لن نتوقف حتى نكشف كل أسرارك. لن تتمكن من إيقافنا. الآن نحن داخل قصر، الكرملين”.

إلى جانب المنشور ، يوجد مقطع فيديو يضم لقطات من عملية المراقبة تظهر المسؤولين الروس من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة الخاصة بهم.

والإعلان عن عملية الاختراق هو واحد من عدة تقارير صدرت عن مجموعات قراصنة مرتبطة بمجموعة Anonymous الجماعية التي تتخذ إجراءات ضد روسيا كجزء من حرب المعلومات الأوسع التي تشارك بها منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا.

وكانت جماعة “أنونيموس”، المكونة من ناشطي القرصنة، قد قالت في وقت سابق إنها تتخذ إجراءات لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

ومن بين كل الهجمات السيبرانية التي وقعت منذ بدء الصراع الأوكراني، يبرز هجوم نفذته مجموعة أنونيموس ضد شبكات التلفزيون الروسية.

وتم تصوير الهجوم في مقطع فيديو قصير يظهر فيه انقطاع البث الاعتيادي، حيث حلت محله صور لقنابل تنفجر في أوكرانيا وجنود يتحدثون عن ويلات الحرب.

بدأ الفيديو في الانتشار في 26 فبراير، و بثته حسابات تابعة لأنونيموس على مواقع التواصل الاجتماعي لديها الملايين من المتابعين. وورد في أحد منشورات تلك الحسابات: “جاءنا الآن: أنونيموس تخترق قنوات التلفزيون الحكومية الروسية لبث حقيقة ما يجري في أوكرانيا”.

تقول أنونيموس إنها تمكنت أيضا من تعطيل مواقع إنترنت روسية وسرقة بيانات حكومية، ولكن ليسا فورتيه، وهي شريكة في شركة “ريد غوت” (Red Goat) للأمن السيبراني، تقول إنه حتى الآن تعتبر غالبية هذه الهجمات بسيطة نوعا ما.