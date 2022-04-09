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إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب، في الخليج.
وأوضح رئيس النيابة العامة لمحافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، قائلا: "بالتنسيق مع السلطة القضائية، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد رصد تحركاتها و بالتنسيق مع السلطة القضائية".

وأضاف قهرماني: "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب كان على متن السفينة، كما احجتزت قوات الحرس أفراد طاقمها و هم 11 شخصا أجنبيا، ويجرى التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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