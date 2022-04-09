انت الان تتابع خبر إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب، في الخليج.