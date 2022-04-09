التربية تعلن شمول طلبة السادس الابتدائي بالامتحان الوزاري

بغداد - ياسين صفوان - شملت وزارة التربية، مرحلة السادس الابتدائي بالامتحانات الوزاريَّة للعام الدراسي الحالي، معلنة تعليمات الاشتراك بالامتحانات لتلاميذ وطلبة المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي.



وكانت وزارة التربية قد علقت الامتحان الوزاري لمرحلة السادس الابتدائي خلال عامي 2020 و2021، بسبب جائحة كورونا.

قرار شمول مرحلة السادس الابتدائي بالامتحان الوزاري للعام الحالي، أعلنته الوزارة وفقاً لبيان لها، كما أعلنت أيضاً تعليمات الاشتراك بالامتحانات العامة لتلاميذ وطلبة المراحل المنتهية للعام الحالي.

ونصت التعليمات على "أحقية تلاميذ السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي، بالاشتراك بالامتحانات الوزارية، كما يحق لطلبة مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، الاشتراك أيضاً، سواء كانوا ناجحين بجميع الدروس أو مكملين بثلاث مواد دراسية كأقصى حد في درجات السعي السنوي، بعد إضافة درجات القرار وهي عشرفقط".

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية، أنَّ "الوزارة وجهت اللجان الفرعية بمديريات تربية بغداد والمحافظات، ببدء الاستعدادات المبكرة للامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية من تهيئة القاعات والمراقبين وإعداد الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن إكمال المناهج الدراسية للفصل الثاني بمواعيدها المحددة".

وأكد أنَّ "الوزارة على أتم الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، بحسب الخطة المعدة مسبقاً"، مشيراً إلى "الجهود المكثفة المبذولة لإنجاح الامتحانات الوزارية للمراحل الثلاث المنتهية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية".